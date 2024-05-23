Муж украл у жены дочку и прячется с ней на Урале

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В городе Каменске-Уральском Свердловской области отец не стал отдавать бывшей супруге их общую дочку после очередной встречи, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Мать не видела девочку с июля 2023 года. Отец только изредка давал ей поговорить с мамой по телефону.

Девушка обратилась в суд. Ранее там уже решили, что девочка должна оставаться с мамой. Теперь судебные приставы должны забрать ребенка принудительно, но отец с дочкой прячутся в городах Урала. Судебные приставы уточняют, что информация о посещении девочкой медицинских и образовательных учреждений отсутствует.

Ребенок может находиться в Каменске-Уральском, Екатеринбурге, иных городах Свердловской области или Краснодарского края, — сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Ранее в Красноярске нашли пятилетнюю девочку, которую в августе 2023 года похитил и увез из регионального центра отец. Девочку украли у матери трое мужчин на выходе из торгового центра, и одним из похитителей был отец ребенка. Мама девочки обратилась за помощью к волонтерам, которые разместили ориентировку в группе. Девочку нашли. Вместе с отцом привезли в Следственный комитет Краснодара, где она воссоединилась с мамой и бабушкой, с которыми не виделась восемь месяцев.