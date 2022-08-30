Муж пропавшей женщины задержан по подозрению в ее убийстве Муж пропавшей жительницы Рязани Елены Логуновой задержан по подозрению в ее убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани по подозрению в убийстве 26-летней Елены Логуновой, пропавшей год назад, задержан ее муж. По информации издания, в ходе поимки мужчина пытался скрыться. Специалисты устанавливают его причастность к преступлению, сообщает «РЗН. Инфо».

Как рассказала мать Елены Наталия Кошелева, ей позвонили и сообщили о задержании Александра Логунова 30 августа. Она уточнила, что у нее нет информации о причинах задержания.

Но хорошо, что дело сдвинулось, давно пора. Надеюсь, что это просто так не закончится, — рассказала Кошелева.

26-летнюю девушку искал весь город, но результатов это не принеcло. Адвокат пропавшей неоднократно просил cледствие допросить Александра Логунова в качестве подозреваемого. Выяснилось, что в тот день муж передвигался по разным точкам города, неcколько раз останавливался около кладбища и промзоны, а поcле поехал в гаражный кооператив.

В августе правозащитники выяснили, что во время пандемии более 70% убитых в РФ женщин погибли именно от домашнего насилия. В предыдущие годы цифры были ниже, хотя также настораживали общественность, даже несмотря на слова МВД о тенденции к снижению данного явления. Рост насилия профильные НКО связывают с режимом самоизоляции, что, по их мнению, лишний раз доказало системный характер проблемы и требует соответствующего решения.