Музею Ленина в Ульяновске передали книгу, упомянутую в «Золотом теленке»

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Фондовое собрание музейного комплекса имени В. И. Ленина в Ульяновске пополнилось редчайшим изданием, упомянутым в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», сообщает EADaily. Речь идет о первом томе иллюстрированной энциклопедии «Мужчина и женщина» авторства Иоганна Блоха.

Книга упоминалась на страницах романа «Золотой теленок»:

На лестнице стоял Васисуалий Лоханкин. Он по самую бороду был завернут в белое марсельское одеяло, из-под которого виднелись волосатые ноги. К груди он прижимал книгу «Мужчина и женщина», толстую и раззолоченную, как икона. Глаза Васисуалия блуждали.

Как отметила сотрудник музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» Юлия Кириллова, первый том энциклопедии является самым редким, его передал в дар меценат, пожелавший остаться неизвестным. По словам сотрудницы музея, энциклопедия, изданная в 1911 году, была посвящена взаимоотношениям мужчины и женщины, а также их положению в обществе. Также одной из задач трехтомника была борьба с мужским шовинизмом.

Особую популярность получил именно первый том. Его старались приобрести мужчины всех сословий, не особенно обращая внимания на два оставшихся тома. Все время после издания книга пользовалась огромной популярностью благодаря огромному количеству иллюстраций и интересному содержанию, — рассказала Кириллова.

По этой причине сегодня найти первый том в хорошем состоянии довольно сложно, добавила эксперт. Цена энциклопедии на антикварных рынках достигает порядка 400 тысяч рублей.

Ранее музей-заповедник «Царское Село» получил 10 редких экспонатов XVIII и XIX веков. Среди них — различные предметы мебели, а также изобразительного искусства.