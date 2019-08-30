https://static.news.ru/photo/57c5f278-cbf7-11e9-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко поручил создать проекты ливневой канализации в пострадавших от паводка иркутских городах Нижнеудинске и Тулуне.

Необходимо до конца этого года создать проекты ливневой канализации в Нижнеудинске и Тулуне. Мы делаем, а из-за воды всё снова размывает, — цитирует ТАСС вице-премьера.

По данным пресс-службы Мутко, работы по проектированию ливневых канализаций в городах уже внесены в госпрограмму восстановления Иркутской области, в которой в данное время находятся 225 объектов.

Ранее News.ru писал, что в конце июня наводнение затронуло 10 районов Иркутской области. Были подтоплены дома в 109 населённых пунктах, в которых проживает 42,76 тысячи человек. В конце июля регион пережил вторую волну стихии, которая коснулась почти 2000 домов с 5424 жителями в 58 поселениях.