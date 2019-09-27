Власти Новороссийска обустроят в городе мусульманское кладбище. Чиновники выделили участок площадью 2,2 га для погребения граждан, исповедующих ислам.
Ритуальный объект появится в Борисовке, на территории погоста, расположенного на горе Щелба. Постановление подписал глава Новороссийска Игорь Дяченко, говорится на
Ранее News.ru сообщал, что власти Москвы не планируют возводить новые синагоги в спальных районах мегаполиса. Подобных проектов нет, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.