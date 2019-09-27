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Капитан буксира из Красноярска незаконно купил у браконьеров краснокнижных сибирских осетров и хотел перевезти их через морской порт в Дудинке. Силовики завели уголовное дело в отношении подозреваемого, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, во время проверки транспорта сотрудники прокуратуры нашли свыше 200 частей рыб. По данным следствия, фигурант приобрёл не менее 54 особей сибирского осетра, разделал их и заморозил в...