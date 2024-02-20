Мусульманский купальник запретили в спорткомплексах Нижневартовска

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В спорткомплексах Нижневартовска ввели запрет на мусульманский купальник, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его данным, за буркини вступился имам города Салават Ситдиков.



Об ограничениях рассказали посетители «Олимпии» и «Нефтяника». Их руководители пояснили, что ГОСТ не определяет буркини как купальный костюм, поэтому в такой одежде в воду нельзя. По словам имама Нижневартовска, пока ему на запрет никто не жаловался.

Я не в курсе ситуации, ко мне не обращались. Не знаю, как там у них по российскому законодательству трактуется [что такое купальник], по внутренним каким-то уставам — правилам заведений этих спортивных, — тоже не могу сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы всем было доступно. В буркини ничего такого нет, это купальник мусульманский у женщин, — отметил он.

Ранее зампред Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов заявил, что организация поддерживает развитие интернет-технологий, в связи с чем считает использование криптовалюты допустимым. При этом приверженцам ислама необходимо соблюдать ряд требований, приводимых в фетве. Решение об использовании криптовалюты было принято на заседании ДУМ в Москве. К нему присоединились ведущие богословы из Турции, Иордании и Египта.