Мусоровоз на треть провалился на дороге под асфальт Mash: в Каспийске мусоровоз провалился на проезжей части под асфальт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мусоровоз провалился под асфальт в Каспийске в Республике Дагестан на треть своих габаритов, пострадавших нет, пишет Telegram-канал Mash. На момент публикации новости его еще не вытащили.

Машина передвигалась по улице Орджоникидзе вблизи прибрежной зоны. Как сообщили РИА Новости в мэрии города, работы по восстановлению дорожного полотна ведутся. На кадрах видно, как автомобиль на сырой дороге лежит на боку, частично вошедший в землю. Был ли он заполнен мусором, также не уточняется.

В начале декабря взрыв произошел в кузове мусоровоза в Москве. Часть отходов выпала на проезжую часть. На место прибыли пожарные. По данным канала, обошлось без пострадавших.

В конце ноября в Санкт-Петербурге произошло столкновение легковушки с мусоровозом, которое обернулось смертью водителя.

Ранее 14 декабря в Ставропольском крае перевернулся автобус с девятью школьниками и двумя учителями. В результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что водитель выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением. По факту аварии началась проверка.

До этого следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика во Владимирской области. В результате происшествия водитель общественного транспорта скончался на месте, несколько пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы.