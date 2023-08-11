Мусоровоз и грузовик с пивом столкнулись под Москвой На границе Московской и Калужской областей мусоровоз столкнулся с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На границе Московской и Калужской областей произошла авария — мусоровоз столкнулся с фурой, которая везла пиво. Источник в экстренных службах сообщил «360», что в результате ДТП пострадали оба водителя. Прибывшие на место ДТП врачи оценивают состояние пострадавших как крайне тяжелое.

Как уточняет издание, оба автомобиля оказались сильно повреждены. На предоставленном видео, снятом после аварии видно, что из кузова фуры выпали банки с алкоголем, а кабина водителя была искорежена. Из другого грузовика на дорогу выпал мусор.

На место аварии также прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В Санкт-Петербурге ранее на пересечении проспекта Металлистов с улицей Дегтярева столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, врезался в такси марки Skoda, затем отлетел в машину Haval. Пострадали три человека.

10 августа авария с участием самосвала, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на съезде с КАД на Краснофлотское шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель самосвала IVECO не справился с управлением, после чего столкнулся с Toyota и опрокинулся на микроавтобус Volkswagen.