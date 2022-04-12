Мусорные заводы построят в Арктической зоне и на Дальнем Востоке

Мусорные заводы за 6 млрд рублей построят в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, сообщает «360». К разработке проектов приступил Российский экологический оператор (РЭО) и Национальный центр ГЧП. Проекты профинансируют из облигационного займа.

Планируется создание двух комплексов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов общей мощностью 130 тысяч тонн в год в Арктической зоне РФ. Общий объём инвестиций в оба проекта — более 2,8 млрд рублей. Ещё три комплекса обработки и утилизации отходов на 260 тысяч тонн в год и четыре мусороперегрузочные станции на 50 тысяч тонн в год будут построены на Дальнем Востоке. Общий объём инвестиций — более 3 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость проектов составляет около 6 млрд рублей, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Для оперативного взаимодействия участников созданы команды из представителей РЭО, Национального центра ГЧП и региональных органов власти. Сейчас они собирают данные и уточняют основные условия реализации.

Ранее сообщалось, что в Бурятии построят семь комплексов по обработке и утилизации отходов до конца 2025 года. Это необходимо для сохранения озера Байкал, рассказал Денис Буцаев.