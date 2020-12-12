Мурманский губернатор ушёл на самоизоляцию из-за COVID у сына

https://static.news.ru/photo/11b59760-3d3a-11eb-b21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис перешёл на дистанционную работу и соблюдает режим изоляции после того, как у его сына диагностировали коронавирус.

У Андрея Владимировича, дочери и жены тесты отрицательные. Но, согласно требованиям Роспотребнадзора, губернатор ушёл на самоизоляцию, — сообщили агентству «Интерфакс» в региональном правительстве.

Запланированные поездки главы региона в Москву и Мурманскую область отменены, остальные мероприятия, в которых он должен принимать участие, переведены в формат «онлайн».

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 обнаружили у главы Счётной палаты Алексея Кудрина. В настоящее время он находится на самоизоляции и проходит лечение. По словам чиновника, чувствует он себя «сносно».