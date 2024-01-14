Мурманские школьники жестоко избили подростка дубинкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мурманске подростки жестоко избили парня, который с другом выходил из подъезда многоквартирного дома, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, нападавшие искали молодого человека по имени Никита.

Отмечается, что пострадавшего уронили на землю и начали бить резиновой дубинкой. Действиями руководил мальчик в черной куртке, он советовал, куда бить, а также предложил вставить орудие преступления в анальное отверстие. Затем злоумышленник также взял телескопическую дубинку и продолжил избиение ребенка.

В региональном управлении МВД России сообщили, что правоохранители установили и задержали злоумышленников. На данный момент решений о привлечении участников конфликта к административной ответственности не принималось.

Сотрудниками полиции проведены необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся дальнейшие мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Ранее в Башкирии 41-летний мужчина избил на улице 15-летнего школьника из-за громкой нецензурной брани. У подростка были диагностированы сотрясение мозга и кровоподтеки в области лица. В отношении напавшего на подростка мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.