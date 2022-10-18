Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о трех погибших и 19 пострадавших в результате падения самолета во дворе жилого дома в Ейске. Об этом информирует оперативный штаб региона.
По словам министра, два человека погибли на месте, еще одна жительница дома умерла при поступлении в больницу от несовместимых с жизнью ожогов.
Всего в больницах Ейска находятся 11 человек, среди них — две беременные женщины. Еще четверо пациентов доставлены в Краснодарскую краевую больницу — это двое взрослых и двое детей, находившихся в реанимации.
Данные о погибших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске сильно разнятся: ранее представитель регионального ГУ МЧС на встрече с главой министерства сообщил о шести погибших. Оперштаб региона по состоянию на 21:15 информировала о четырех погибших.