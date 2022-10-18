Мурашко: три человека погибли и 19 пострадали в результате ЧП в Ейске

Фото: t.me/opershtab23

Фото с места происшествия

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о трех погибших и 19 пострадавших в результате падения самолета во дворе жилого дома в Ейске. Об этом информирует оперативный штаб региона.

По словам министра, два человека погибли на месте, еще одна жительница дома умерла при поступлении в больницу от несовместимых с жизнью ожогов.

Всего в больницах Ейска находятся 11 человек, среди них — две беременные женщины. Еще четверо пациентов доставлены в Краснодарскую краевую больницу — это двое взрослых и двое детей, находившихся в реанимации.

Данные о погибших в результате падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске сильно разнятся: ранее представитель регионального ГУ МЧС на встрече с главой министерства сообщил о шести погибших. Оперштаб региона по состоянию на 21:15 информировала о четырех погибших.