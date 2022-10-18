Мурашко рассказал подробности о погибших и пострадавших в Ейске

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Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал точное число погибших и пострадавших при ЧП с военным самолетом в Ейске. Министр сообщил, что погибли трое и пострадали 19 человек, сообщает оперштаб Краснодарского края.

На сегодняшний день у нас трое погибших, двое на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не несовместимыми с жизнью, — подтвердил министр здравоохранения.

Он отметил, что 19 жильцам понадобилась медицинская помощь, четыре человека уже покинули больницу, у них зафиксированы легкие ранения. Были госпитализированы 15 человек. Четверо помещены в реанимацию на ИВЛ в связи с тяжелым состоянием и тяжелыми ожогами. Сейчас они переведены в Краснодарскую краевую больницу, их перевезли на вертолете.

В Ейской ЦРБ на данный момент находятся 11 человек, из них две беременные женщины на сроках 12 и 32 недели, а также четверо детей. Все дети — в состоянии легкой и удовлетворительной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что причиной мощного пожара в девятиэтажном доме на улице Коммунистов, во двор которого упал военный самолет Су-34, стал разлив топлива.На данный момент спасатели продолжают разбор завалов.