Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской школе Мурашко: динамика состояния у пострадавших при стрельбе в Брянске положительная

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мурашко

Динамика состояния пострадавших при стрельбе в брянской гимназии положительная, сообщил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего лечение после инцидента проходят пятеро школьников.

Хорошо. Динамика положительная, — сказал Мурашко.

Известно, что двое пострадавших были прооперированы в Москве. В Брянске лечение продолжают еще три подростка.

Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря на уроке биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Возбуждено два уголовных дела: о склонении к самоубийству, а также о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия. Также возбуждены уголовные дела об убийстве и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц.

По делу были задержан отец стрелявшей девочки и охранница гимназии. Всех их выпустили из СИЗО под запретом определенных действий. Известно, что девочка до совершения преступления подвергалась травле со стороны сверстников. Отец был вынужден работать в ночные смены в службе безопасности на перерабатывающем предприятии «Брянскпиво». После смен он отсыпался и уходил в спортзал, чтобы держать себя в форме. О событиях в жизни дочери он не знал.