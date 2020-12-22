Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/efccc5b8-445c-11eb-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Ни в одном из российских субъектов уровень обеспеченности койками для пациентов с коронавирусом не достиг критически низкого уровня. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр привёл такие данные в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день мы видим, что критически низкого уровня по коечной обеспеченности нет ни в одном регионе, — цитирует Мурашко РИА Новости.

По состоянию на 22 декабря в России коронавирус выявлен у 2 906 503 человек (+28 776 за сутки), выздоровели от инфекции 2 319 520 жителей РФ (+24 158 за сутки). 561 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался. Всего за время пандемии умерли 51 912 жителей РФ.

Наибольшее количество смертей от коронавируса за последние 24 часа зафиксировано в Санкт-Петербурге (82), Москве (71) и Ростовской области (23).

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в России стоит ожидать третью волну активного распространения коронавирусной инфекции. Медик отметил, что у всех крупных эпидемий можно выделить три очевидные волны распространения: у испанки, азиатского, свиного или птичьего гриппа, сообщал NEWS.ru.