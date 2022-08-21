Постпред Крыма рассказал об активизации провокаций со стороны США Постпред Крыма Мурадов рассказал, что США и Украина готовятся к новым провокациям против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Мурадов

Соединённые Штаты намерены провоцировать конфликт между НАТО и Россией, рассказал в беседе с РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. Для этих целей генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призывает страны — участницы Блока к участию в международной платформе, где будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма.

В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации конфликта НАТО с Россией. Именно ради этого генсек Блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма, — сказал Мурадов.

По мнению вице-премьера, США и страны Запада следуют особой стратегии по эскалации конфликта между Украиной и Россией.

Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу, являющуюся продолжением вашингтонской стратегии «изматывания и истощения» России, — сообщил Мурадов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании консультативного совета по деоккупации Крыма. Целью создания организации стала попытка обеспечения деятельности саммита «Крымская платформа».