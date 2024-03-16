Мурадов рассказал, чем завершится политическая карьера Зеленского Мурадов: политическая карьера Зеленского завершится трибуналом

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Судьба президента Украины Владимира Зеленского незавидна, его политическая карьера завершится трибуналом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его мнению, Зеленский является военным преступником и это уже начали понимать сами украинцы.

Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. Тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанёс украинскому народу, не сравним ни с чем, — сказал Мурадов.

Ранее он предположил, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав России связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы. Объект стал бы для России угрозой, пояснил политик.

До этого Мурадов подчеркнул, что Крым повторил бы судьбу Донбасса, если бы остался в составе Украины. Война со стороны Киева против крымчан была бы более ожесточенной, и в 2014 году жители полуострова уже почувствовали ее приближение, поэтому единодушно высказались за вхождение в состав России.