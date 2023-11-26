Мурадов оценил попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром Мурадов: попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско

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Попытки Украины блокировать контакты Крыма с миром оказались неудачными, заявил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. По его словам, субъект РФ активно развивает экономическое и культурное сотрудничество с другими странами. Он добавил, что международная работа постпредства Крыма связана с наращиванием антинацистской и антиколониальной борьбы против доминирования Запада.

Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско, — сказал Мурадов.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев еще не поставил точку в вопросе Крымского моста. Он пообещал, что после двух атак будет еще «больше сюрпризов». Крымский мост, по его словам, «обречен».

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что Киев может попытаться снова атаковать гражданский объект. По его словам, контрнаступление украинской армии провалилось, поэтому Киев постепенно переходит к террористическим действиям на территории России.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также считает, что Украина будет предпринимать новые попытки нападения на Крымский мост. Он считает, что в предотвращении атак ВСУ важную роль играет работа российской контрразведки.