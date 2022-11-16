Муниципальным служащим Петербурга могут повысить зарплату в 2023 году

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Согласно принятому в первом чтении депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга, муниципальным служащим в регионе в 2023 году могут поднять зарплату на 15%, сообщают в СМИ. При этом надбавка полагается только за особые условия труда — ее размер планируют увеличить с трех до пяти окладов. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Петербурга Константина Сухенко, сегодня в городских муниципалитетах свободны около 400 должностей. Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за низкой зарплаты. Так, в среднем муниципальные служащие получают 40 тысяч рублей в месяц. Если инициативу примут, их оклады могут подняться на 1 %. На это из городского бюджета выделят 231 млн рублей.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец ранее рассказала, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Она отметила, в частности, индексация заработной платы ожидается у работников, получающих выплаты на уровне МРОТ и в зависимости от МРОТ, а также у представителей государственной сферы.

При этом в коммерческом секторе, по словам Ивановой-Швец, работодатель сам принимает решение об индексации. Ежегодно зарплата может повышаться ежегодно в нефтегазовой и банковской сфере, а также в металлургии, либо это происходит в соответствии с финансовыми результатами компаний, но обычно подобное происходит после публикации годовой отчетности.