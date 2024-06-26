Муха сутки прожила в ухе 14-летней девочки из Подмосковья

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В Подмосковье девочка обратилась к врачам с жалобой на жужжание и шевеление в ухе, оказалось, что там поселилась муха, сообщает Telegram Baza. 14-летняя школьница почувствовала шумы в левом ухе после прогулки в лесу и рассказала об этом родителям, которые отвели ее к врачам.

При осмотре специалисты Видновской клинической больницы обнаружили обычную муху в наружном слуховом проходе. Насекомое находилось там сутки.

Муха была извлечена без осложнений — барабанная перепонка и слуховой проход не пострадали. В подобных ситуациях рекомендуется не пытаться вытаскивать инородные предметы из уха самостоятельно, чтобы избежать травм.

Ранее хирурги НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе провели жителю Петербурга трепанацию черепа и изъяли из височной мышцы резиновый шарик, а из вещества головного мозга — металлический саморез. Как сообщили в больнице, мужчина поступил к врачам с дырчатым переломом правой височной кости, пневмоцефалией и острой субдуральной гематомой.

До этого врачи электростальской больницы извлекли из тела 12-летней девочки 20-сантиметровую кисту с зубами, волосами и элементами костей. Они также смогли сохранить ее репродуктивную функцию. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже находится дома.