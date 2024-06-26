Муха поселилась в ухе, роллы губят россиян: громкие ЧП за сегодня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Курске число отравившихся роллами выросло до 13 человек, в Подмосковье девочка сутки терпела муху в своем ухе, погибшая при падении авто с парковки в Краснодаре была на четвертом месяце беременности — NEWS.ru рассказывает о самых читаемых новостях дня из рубрики «Происшествия».

В Курске люди продолжают травиться роллами

Число отравившихся морепродуктами в Курске выросло до 13 человек. Это подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Пятеро отправлены на амбулаторное лечение. Изначально было известно об 11 пострадавших.

«На сегодняшний день число обратившихся за медицинской помощью составляет 13 человек, восемь из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно», — сообщили в ведомстве.

Отравившиеся роллами жители Курска заказывали сет в сливочном соусе. Через несколько часов у пострадавших поднялась высокая температура и появились сильные боли в животе. Среди госпитализированных — 16-летний подросток.

Все пострадавшие покупали роллы в одном кафе. Сливочным соусом были политы роллы с лососем, угрем, креветками и курицей. Сейчас отравившиеся находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По словам бывших сотрудников заведения, в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. К качеству рыбы также были вопросы. Деятельность компании приостановлена из-за отравления.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Муха поселилась в ухе у девочки

В Подмосковье родители привели дочь к врачам с жалобой на жужжание и шевеление в ухе. При осмотре специалисты Видновской клинической больницы обнаружили обычную муху в наружном слуховом проходе. Насекомое находилось там сутки. Муха была извлечена без осложнений — барабанная перепонка и слуховой проход не пострадали.

«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

В подобных ситуациях рекомендуется не пытаться вытаскивать инородные предметы из уха самостоятельно, чтобы избежать травм.

Погибшая при падении с парковки пассажирка была беременна

Пассажирка автомобиля BMW, который упал с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, оказалась беременной — она была на четвертом месяце. Следователи установили личности всех погибших в трагедии.

В аварии погибли 37-летний Рафаэль, 37-летняя Екатерина и ее 10-летний сын. По версии следователей, мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и упал с парковки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Предварительно известно, что причиной такого поступка мужчины стал внезапный конфликт с женщиной. Кроме того, как указал канал, Рафаэль даже не попытался затормозить — на полу не обнаружено никаких следов тормозного пути.

До этого появилось видео последних секунд перед падением иномарки с третьего этажа крытой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре. На кадрах видно, как BMW на высокой скорости несется по паркингу, пробивает стену и падает вниз. Машина перевернулась в воздухе и упала на крышу. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

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