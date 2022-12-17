Муфтият Крыма: на полуострове действует подконтрольная СБУ исламская секта

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Евпатория, мечеть Джума Хан-Джами

В Крыму продолжает вести свою деятельность Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) во главе с хабашитом Ахмедом Тамимом, рассказал в беседе с РИА Новости замглавы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов. По его словам, организация после 2014 года сменила название, однако продолжила находиться в Крыму и захватила мечеть в Евпатории, до сих пор не вернуло ее, несмотря на решение суда.

Их раскольническая деятельность не прекратилась и в российском Крыму уже после 2014 года: мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият, — утверждает Исмаилов.

ДУМУ, подчеркнул Исмаилов, получает финансирование от Украины с целью контролировать общину крымских татар на полуострове, а также вести подрывную деятельность.

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин заявил, что мусульмане России поддерживают президента Владимира Путина в проведении военной операции на Украине. По его словам, они желают главе государства победы. Он подчеркнул, что ни одна арабская страна не ввела санкции против РФ, несмотря на нахождение некоторых в НАТО. Муфтий считает, что это показатель глубокого уважения исламского мира к России.