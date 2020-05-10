Регионы

Муфтият Дагестана опроверг связь с военными песнями с минаретов

15:56, 10 мая 2020
Фото: Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

Духовное управление мусульман Дагестана заявило о непричастности к воспроизведению военных песен через громкоговорители на стенах мечетей. Рупоры принадлежат МЧС.

Произошедшее не было согласовано с муфтиятом, — заявил председатель религиозной организации Шамиль Алиханов в комментарии News-R.

В региональном управлении МЧС извинились за музыку. Представители ведомства отметили, что хотели взбодрить оказавшихся в самоизоляции людей и не пытались кого-то оскорбить.

По информации News-R, жителей Махачкалы особенно возмутила песня «Священная война», звучавшая со стен городских мечетей.

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