Муфтият Дагестана опроверг связь с военными песнями с минаретов

https://static.news.ru/photo/acd29aec-92c0-11ea-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

Духовное управление мусульман Дагестана заявило о непричастности к воспроизведению военных песен через громкоговорители на стенах мечетей. Рупоры принадлежат МЧС.

Произошедшее не было согласовано с муфтиятом, — заявил председатель религиозной организации Шамиль Алиханов в комментарии News-R.

В региональном управлении МЧС извинились за музыку. Представители ведомства отметили, что хотели взбодрить оказавшихся в самоизоляции людей и не пытались кого-то оскорбить.

По информации News-R, жителей Махачкалы особенно возмутила песня «Священная война», звучавшая со стен городских мечетей.

Как писал NEWS.ru, российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали за фотосессию в форме времён Второй мировой войны с ярким макияжем. Подписчики в Instagram посчитали поведение девушки кощунственным.