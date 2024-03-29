Муфтий рассказал о реакции мусульман на теракт в «Крокусе» Муфтий Рушан Аббясов: мусульмане всего мира осудили теракт в «Крокусе»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Рушан Аббясов

Мусульмане всего мира резко осудили теракт в «Крокус Сити Холле», сообщил NEWS.ru муфтий Рушан Аббясов. Он назвал произошедшее тяжелой трагедией для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Сегодня, в этот пятничный день, мы приехали с коллегами-имамами из нашей общины города Красногорска, из городов Подмосковья, чтобы совместно, коллективно совершить молитву по невинно убиенным, которые стали жертвами этого тяжелого теракта. Прошла неделя, в нашей душе, в нашем сердце боль от того, что мы видели, от того, что происходило, — сказал муфтий.

Он отметил, что это очень тяжелая для всех граждан трагедия, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Молитва проходит в пятницу, так как в этот день мусульмане собираются в мечети, добавил муфтий.

Мусульмане, как вы знаете, в пятничный день собираются в мечети, и по призыву духовного лидера мусульман России Талгата Таджуддина пройдут поминальные молитвы. Конечно, мы молим Всевышнего о скорейшем выздоровлении тех, кто сейчас находится в больнице, а родным и близким мы просим даровать стойкость и терпение это пережить, — подчеркнул Аббясов.

По его словам, это общая боль и беда представителей разных национальностей, разного вероисповедания. Муфтий подчеркнул, что мусульмане молят Всевышнего, чтобы подобного рода теракты не происходили ни в России, ни в мире.

Поэтому сегодня, в пятничный день, важный для нас, мусульман, день, мы собрались, чтобы выполнить эту молитву и просить Всевышнего о милости и благоденствии. Еще раз хочу подчеркнуть, что мусульмане России, мусульмане всего мира очень жестко оценили данный теракт. Мы видим здесь сейчас, на этом мемориале, большое количество венков из стран арабо-исламского мира, — указал муфтий.

Аббясов напомнил, что с первых дней звучали слова соболезнования от всех международных организаций исламского мира. По его словам, исполнители и заказчики теракта совершили тяжкий грех и они «получат свое наказание, как в этом мире, так и в мире вечности».

Потому что в священном Коране сказано: кто убьет невинную душу, то перед Всевышним его грех, как будто он убил все человечество. И далее Всевышний говорит: а тот, кто спасет душу, тот как будто спас все человечество на Земле, — заключил Аббясов.

Ранее Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Были арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсутдин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. У некоторых из них есть семьи и дети.