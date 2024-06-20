«Мразь, я тебе убью»: студент-медик избил одногруппницу и попал на видео В Башкирии студент-медик избил одногруппницу

В медицинском колледже города Сибая в Башкирии студент избил практикантку за то, что она сделала ему замечание, передает «Честный репортаж». Девушка обратила внимание молодого человека, который ел на практическом занятии, что обеденный перерыв закончился. После словесной перепалки студент начал бить одногруппницу.

Мразь, я тебе убью, — кричал при нападении студент.

ГТРК «Башкортостан» уточняет, что до нападения молодой человек кричал на девушку, что у той нет матери, а также пожелал, чтобы ее отца, находящегося в зоне СВО, съели медведи. Девушка ответила, что ей жалко ребенка своего одногруппника, из-за чего тот пришел в ярость.

Ранее сообщалось, что в петербургском парке 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Злоумышленником оказался молодой человек петербурженки. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что девушка отправилась со своим молодым человеком на ночной пикник, однако пара поругалась из-за того, что девушка предложила расстаться. В ярости молодой человек несколько раз ее ударил, а в ответ на просьбу дать воды протянул бутылку с жидкостью для розжига.