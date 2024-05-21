«Можно трогать»: активисты сняли на видео контрольную закупку в борделе В Екатеринбурге общественники уличили спа-салон в проституции

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В Екатеринбурге активисты движения «Народный контроль» провели контрольную закупку в мужском спа-салоне «Джуманджи», где им в итоге предложили услуги массажа лингама и эротического массажа. Общественники не оплатили визит в салон, но поговорили с девушкой на ресепшене.

Как ваше настроение? Сейчас будет лучше. Программа стоит от 5 тысяч — самое минимальное. В нее входит душ до и после, классический массаж, эротический массаж. Девочка в позе наездницы. И можно везде трогать, — говорит девушка на ресепшене заведения.

Активисты рассказали, что вызвали на место полицию. Известно, что ранее салон уже закрывали после жалоб местных жителей, но позже предприниматель открыл его под новым названием.

Ранее в Екатеринбурге общественники добились закрытия спа-салона с интимными услугами, который располагался в 70 метрах от городской администрации. Полиция нагрянула в заведение с обыском. Открывать им не стали, поэтому они сначала попытались взломать дверь кувалдами, а после решили войти в салон через окно цокольного этажа. Местные жители жаловались, что в борделе всегда много пьяных мужчин и слышны крики и стоны девушек.