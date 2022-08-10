«Может выстрелить жара»: синоптик о погоде в августе в Петербурге Синоптик Куткевич пообещал теплую погоду в августе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в августе ожидается теплая температура, есть небольшая вероятность, что «выстрелит жара», заявил «Невским Новостям» синоптик Юрий Куткевич. По его словам, температура воздуха в городе на Неве не опустится ниже 20 градусов тепла в последний месяц лета.

В какие-то дни может выстрелить жара, но это будут не периоды. 30 градусов не ожидается — максимум 27–28. К концу месяца температура по норме будет снижаться. В начале следующей недели будет значительно теплее нормы, а вот насколько — реальность рассудит, — уточнил Куткевич.

Он подчеркнул, что в августе ожидается теплая температура, по его словам, норма для северной столицы составляет примерно 20-21 градус днем и 12-13 — ночью. Синоптик пообещал петербуржцам «приятную» погоду до выходных. По словам Куткевича, во второй половине августа столбики термометра поднимутся до 25-26 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие семь дней изнурительная жара в Москве не прогнозируется. При этом он уточнил, что в столице сохранится летняя погода, температура воздуха с понедельника по четверг составит от 22 до 25 градусов тепла, а затем повысится до 25–28 градусов.