«Может совпасть»: Украине могут одновременно поставить ЗРК Patriot и F-16 Капрал Гашеткин: Украине могут одновременно передать F-16 и Patriot в конце июня

Фото: defense.gov

F-16

Поставка на Украину ЗРК Patriot может совпасть с передачей истребителей F-16, объяснил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. По его словам, с тактической точки зрения в этом есть смысл.

Киев сможет оставить свои самые эффективные ЗРС для защиты крупных городов и промышленных районов, а на истребители возложить задачу по перехвату воздушных целей, — предположил эксперт.

Согласно ожидаемым прогнозам, системы ПВО поставят Киеву не раньше конца июня, напомнил Гашеткин. При этом ведущую роль в перехвате воздушных целей будут играть именно F-16, уточнил он.

Другой вопрос, что истребителей Киев получит не так чтобы очень много. На Западе обещали прислать летом около 10 машин из примерно 60 обещанных, — напомнил специалист.

Как отметил Гашеткин, такого количества истребителей не хватит, чтобы бороться с российской авиацией за превосходство в воздухе. Однако недооценивать новую угрозу не следует, поэтому уничтожать F-16 лучше на земле, констатировал эксперт.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обратил внимание, что Вашингтон на текущий период не имеет свободных ЗРК Patriot для поставки на Украину. Эти комплексы сейчас развернуты по всему миру для защиты воинского контингента страны, заключил он.