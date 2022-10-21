Мост в Приамурье разрушился под тяжестью проезжавшего грузовика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приамурье мост, по предварительным сведениям, разрушился под тяжестью грузовика, проезжавшего по переправе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. ЧП произошло на автомобильной дороге Новоспасск — Инокентьевка. Исходя из имеющихся данных, в результате происшествия никто не пострадал. Участок дороги временно закрыли для проезда.

Сегодня, 21 октября, в Архаринском районе на 31 километре автомобильной дороги Новоспасск — Инокентьевка в момент прохождения транспортного средства произошло разрушение мостового сооружения, — сообщили представители ведомства.

Специальная комиссия обследует сооружение, после чего будет указана окончательная причина ЧП. Предварительно Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона говорит, что мост разрушился из-за превышения допустимых нагрузок при движении.

Сотрудники ГИБДД и ЕДДС оповещены о случившемся, все нужные знаки с информацией установлены. Альтернативный объезд для машин действует через поселок Архара и село Доминикан.

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