«Москва выстояла»: Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в городе

https://static.news.ru/photo/5afc9ff2-4c5f-11eb-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва смогла выстоять в период пандемии коронавируса, несмотря на то что мегаполисы в первую очередь были подвержены распространению COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин.

Он считает, что российская столица стала «направлением главного удара пандемии», так как город представляет из себя огромный транспортный хаб, через который перемещаются многие люди.

Такие мегаполисы, как Москва, в первую очередь были подвержены эпидемии, рискам эпидемии, то, что Москва выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Политик отметил, что в городе были сконцентрированы огромные силы и ресурсы для борьбы с коронавирусом. Он поблагодарил медиков, которые стояли на передовой борьбы с болезнью, а также жителей города, которые прошли тяжёлый период.

Ранее Собянин сообщил, что москвичи, поставившие вакцину от коронавируса, смогут вернуться к нормальной жизни. По его словам, прививка от COVID-19 не только снижает риск заболеть для вакцинированного человека, но и не даёт ему стать источником заражения для других.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю расширяется список категорий граждан, которые могут получить прививку. В него уже входят люди старше 60 лет, работники сфер образования, здравоохранения, культуры, услуг, торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сотрудники социальных служб, центров госуслуг «Мои документы», СМИ, органов охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций, а также волонтёры.

Привиться можно в 70 пунктах, открытых на базе поликлиник. Они работают с 08:00 до 20:00. При обращении необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий работу в компании, сотрудники которой имеют приоритетное право на вакцинацию, писал NEWS.ru.