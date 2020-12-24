Пробки в Москве достигли восьми баллов

https://static.news.ru/photo/d0e15fa0-45e8-11eb-b8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы начали массово закупаться к Новому году и движение в городе сильно затруднено. Днём в четверг заторы достигли уровня в восемь баллов. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.

Предновогодний ажиотаж накладывает свой отпечаток. Уже сейчас 8 баллов. К вечеру прогнозируем до 9, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Самая сложная ситуация сейчас на Ленинградском и Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте. Кроме предновогодней суеты на дорожную обстановку повлияли ещё и мелкие ДТП, погодные условия, ремонты дорог и временные ограничения. На МКАД из-за реконструкции дорожного полотна скопление машин отмечается на 53-м километре в районе съездов на Марфино и Сколково. Сложности зафиксированы на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту (внутренняя и внешняя сторона) и на Северянинском путепроводе.

Жители не только Москвы, но и всей страны сейчас озабочены покупкой подарков для родных и друзей. Спрос на ювелирные изделия класса премиум в декабре 2020-го в годовом сопоставлении вырос в пять раз. Россияне покупают золото и бриллианты, следует из результатов проведённого сетью ювелирных гипермаркетов исследования, сообщал NEWS.ru.