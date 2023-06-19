Москвичка прокатилась на единороге и попала на видео

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Жительница Москвы прокатилась на единороге по проезжей части. Наездница на мифическом животном была замечена в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском городском округе Подмосковья. Кадрами поделился Telegram-канал «Первый Московский».

Ранее в Новой Москве пони ударил копытами семилетнего мальчика на детской площадке. Животное нанесло ребенку удары по бедру и спине, после этого пострадавшего госпитализировали с множественными переломами.

До этого в Уфе пенсионерка угодила в больницу с кровоизлиянием в мозг после встречи с пони. Выскочивший пони был запряжен в сани, однако им никто не управлял. Животное сбило женщину с ног, она была госпитализирована с внутренним кровотечением и частичной амнезией. В настоящее время за состоянием пострадавшей наблюдают нейрохирурги.

Ранее нетрезвая женщина в приморском зоопарке «Чудесный» забралась в вольер ко льву, который набросился на нее и повредил ей руку. Как рассказали представители учреждения, пострадавшая пришла в зоопарк с двумя друзьями. Сначала женщина решила зайти в подсобку к рабочим, но оказалась в вольере со львом Аристо. Она проникла туда, несмотря на табличку с надписью «За ограждения не заходить».