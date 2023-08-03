Москвичка погибла при странных обстоятельствах в Петербурге В Петербурге местные жители нашли обнаженный труп москвички, охваченный огнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга при странных обстоятельствах погибла москвичка. Местные жители нашли обнаженную девушку, чье тело было охвачено огнем. Очевидцы быстро потушили пламя и вызвали скорую помощь, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть, сообщает Пятый канал.

Как уточняет издание, труп обнаружили возле подъезда на Рыбацком проспекте. Отмечается, что погибшая проживала в Санкт-Петербурге, но была зарегистрирована в Москве. Больше о ее прошлом ничего неизвестно.

В квартире, где проживала девушка, обнаружили следы бензина. Все обстоятельства и причины произошедшего на данный момент не установлены.

Житель города Сертолово в Ленобласти ранее во время прогулки с собакой нашел пакет с человеческой головой и другими частями тела. По его словам, к мешку его привел питомец. Мужчина, увидев тлевший пакет, решил его потушить, чтобы не загорелась трава. В этот момент ему под ноги выкатилась обгоревшая голова.

Петербурженка в апреле нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» в Колпино мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Труп пролежал на веранде всю зиму.