Москвичи выбрали лучшие осенние маршруты для экскурсий

https://static.news.ru/photo/7f2e14f8-fef5-11ea-aea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали экскурсионные маршруты по Москве на осень 2020 года. Определять лучшие маршруты для прогулок пришлось из числа победителей проведённого ранее конкурса «Стань гидом своего района».

С помощью «Активного гражданина», в котором проголосовали 168 207 человек, определены две экскурсии, которые составят осеннюю программу проекта «Дни наследия. Районы», сообщает «Москва 24»

Такое право заслужила пешеходная экскурсия по поселению Внуковскому «Знаменитые дачи и усадьбы Переделкина». Она проходит через бывшие дачные дома Корнея Чуковского и Бориса Пастернака, которые теперь являются мемориальными музеями.

Вторым победителем стала пешеходная экскурсия «Преображенка вчера и сегодня». В ходе неё можно будет увидеть особняк Носова в стиле модерн, здания сталинской эпохи и сооружения в стиле конструктивизм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые виртуальные экскурсии, которые можно посетить, не выходя из дома, появились на сайте проекта «День без турникетов». Среди новых экскурсий — парк аттракционов «Сказка», Центральный московский ипподром, завод гипсовой лепнины «Дикарт», аэропорт Домодедово, музей «Бункер-42», а также Центр организации дорожного движения правительства Москвы и Московский зоопарк. Всего для москвичей подготовлено 13 виртуальных экскурсий.