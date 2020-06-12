Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по проездным

https://static.news.ru/photo/b9133496-ad79-11ea-92f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте «Тройка» в мобильном приложении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП «Московский метрополитен», новый сервис позволит сэкономить время и не обращаться в кассы метро или киоски.

Пассажиры, которые не пользовались столичным городским транспортом из-за самоизоляции, смогут проверить в приложении «Метро Москвы», — цитирует сообщение агентство.

Более того, пользователи смартфонов на операционной системе Android с NFC смогут продлить проездные онлайн. При этом действие билетов будет продлено, как только транспортная карта будет поднесена к NFC-считывателю телефона.

Также в пресс-службе предупредили, что если в ближайшее время человек не планирует пользоваться метро, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса. Проверить же доступные продления по транспортным картам смогут пользователи смартфонов не только на Android, но и на iOS.

Как писал NEWS.ru, проездные билеты для поездок в общественном транспорте Москвы можно продлить с 12 июня, но только тем, кто с 30 марта по 8 июня совершил по ним не более 22 поездок. При большем числе поездок продлить проездной возможно при условии, если с 30 марта по 11 мая совершено не более 8 поездок.