«Москвичи» отправились в Крым Первые автомобили «Москвич» отправили в крымские автосалоны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль «Москвич-3» в салоне дилерского центра

Первые автомобили марки «Москвич» отправили в крымские автосалоны, они будут доступны для покупки в ближайшее время, сообщает «Москва 24». Продаваться будут две модели: кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». На выбор крымчанам предложат пять цветов: белый, черный, красный, голубой и серый.

Автовозы с «москвичами» преодолеют более тысячи километров, это первая поставка машин на полуостров. Купить их в Симферополе, возможно, получится уже на следующей неделе.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цена нового «Москвича» высоковата, но будет отлично, если получится создать хороший автомобиль. По его словам, также необходимо развивать массовый сегмент с какой-либо страной в кооперации.

В свою очередь автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин выразил мнение, что россияне не станут приобретать «Москвич 6» из-за бренда, а других причин для покупки нет, поскольку это тот же самый китайский седан по завышенной цене. Новая модель автомобиля от завода «Москвич» будет иметь те же самые характеристики, что и китайская машина JAC JS4, однако стоить намного дороже, считает он.