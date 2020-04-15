Москвичи могут насобирать несколько штрафов по пути от дома до парка

https://static.news.ru/photo/bd43c750-7f3f-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные жители, которые не соблюдают режим самоизоляции, могут получить сразу несколько административных взысканий, если будут многократно перемещаться от места проживания, например, до близлежащего сквера. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Наше административное законодательство предусматривает многократность ответственности в случае, если гражданин продолжает совершать правонарушение. Чем длиннее дорога от дома до парка, тем больше можно насобирать штрафов, — цитирует Данчикова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в случае, если человека повторно остановят по пути домой после наложения штрафа, то он сможет объяснить, что его уже оштрафовали и он идёт домой, тогда административное наказание вновь на него не наложат.

Данчиков пояснил, что житель столицы должен объяснить полицейским, что его уже останавливали и разъяснили ему суть его неправомерных действий. При этом на руках при возвращении домой у человека должна быть копия постановления.

Как писал NEWS.ru, ранее Данчиков заявил, что прогулки с детьми считаются нарушением режима самоизоляции.