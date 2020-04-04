Москвичи из-за самоизоляции стали гулять по крышам

https://static.news.ru/photo/86418a02-7680-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/moscowmap

На фоне пандемии коронавируса из-за введённого в Москве режима самоизоляции некоторые жители столицы целыми семьями начали гулять по крышам.

Telegram-канал «Московские новости» опубликовал фото, на котором видно, как мужчина гуляет с двумя маленькими детьми по крыше магазина, расположенного на первом этаже жилого дома. На прогулку они взяли с собой игрушки и трёхколёсный велосипед.

Как писал NEWS.ru, выдавать коды для перемещения по Москве в условиях коронавируса будут через сайт mos.ru или по СМС. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам и получить код смогут все, кому он необходим. На сайте мэра Москвы отмечается, что вся эта система готова к запуску, но пока её внедрять не видят необходимости, так как подавляющее большинство горожан добросовестно соблюдает рекомендации властей не выходить лишний раз из дома.

С 30 марта Сергей Собянин ввёл режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено.