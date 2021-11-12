Москвичи будут платить за вывоз мусора по новому тарифу

В Москве утверждён единый тариф за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, он начнёт действовать с 1 января 2022 года. Департаментом экономической политики и развития столицы была зафиксирована сумма в 839,23 рубля за кубический метр мусора. Население будет платить за вывоз отходов 7,27 рубля за квадратный метр общей площади, сообщил РБК. Единым региональным оператором выступит «Экотехпром».

Приказ об этом подписал замглавы департамента Дмитрий Путин 9 ноября, у РБК имеется копия документа.

В 2020 году тариф для населения на вывоз отходов был увеличен в 2,2 раза, с 2,34 до 5,23 рубля, из-за закрытия свалок в Подмосковье. В 2021 году его рост составил 26,8% — москвичи платили 6,63 рубля за квадратный метр. Со следующего года он подорожает ещё на 9,7%.

До сегодняшнего дня вывоз отходов в столице был включён в состав услуги по содержанию жилого помещения. Она устанавливалась правительством Москвы как ставка планово-нормативного расхода. Однако с 2022 года в городе будет проводиться мусорная реформа, которая уже два года реализуется в большей части российских регионов. В связи с этим со следующего года платёж за вывоз мусора в столице будет отдельным.

Владельцу квартиры площадью 45 квадратных метров придётся заплатить в среднем от 327 до 419 рублей, в зависимости от района.

Ранее стало известно, что в отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) не хватает специалистов. Для решения этой проблемы будет создано кадровое агентство.