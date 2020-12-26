Москвичей призвали планировать поездки в центр города заранее

https://static.news.ru/photo/59af80c6-4799-11eb-b5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники столичного департамента транспорта порекомендовали автолюбителям продумывать свои поездки в центр Москвы заранее из-за высокой загруженности дорог и парковок.

Предновогодняя пора — время поездок за подарками и прогулок по Москве. На этой неделе москвичи парковались в центре города на 9% чаще, чем на прошлой. Загруженность выросла, поэтому в ближайшие дни, пожалуйста, планируйте поездки в центр заранее и по возможности избегайте часы пик, — говорится в сообщении Telegram-канала дептранса.

В департаменте пояснили, что в предпраздничные дни велика вероятность долгого поиска свободных парковочных мест.

Как писал NEWS.ru, в соответствии с решением властей Москвы в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным. Об этом заявил глава дептранса Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в период новогодних праздников (с 1 по 9 января) станут бесплатными практически все столичные парковки, кроме плоскостных со шлагбаумом.

В дептрансе отметили, что по итогам текущего года пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился более чем на треть. При этом столичный транспорт одним из немногих в мире работал в полном объёме, без сокращения количества рейсов.