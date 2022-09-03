Жителей московского региона предупредили о заморозках на выходных Вильфанд: заморозки на выходных ждут Московскую, Новгородскую и Саратовскую области

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Похолодание ожидаеся ночами на выходных в Московской, Новгородской, Костромской, Калужской и Саратовской областях. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура в ночные часы опустится до минус 2 градусов.

Местами слабые заморозки в пониженных местах Московской области. Около минус 1 градуса. Связанно это с уменьшением облачности, осадков существенных не ожидается, — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что днем температура будет повышаться до 15-17 градусов тепла, однако «этот период очень непродолжительный». Непосредственно в Москве ночные температуры не опустят ниже плюс 5 градусов.

Также заморозки до минус 2 градусов ожидаются Новгородской и Костромской областях, а в Приволжском федеральном округе, Саратовской и Калужской областях ночью ожидается до минус 1 градуса. По словам Вильфанда, на всей европейской территории страны температура на выходных окажется на 204 градуса ниже нормы. Это связано с холодным антициклоном.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето с высокой долей вероятности наступит в Москве с 20 по 25 сентября. Специалист объяснил это тем, что столичный регион покинет пасмурный циклон и ему на смену придут юго-западные и западные потоки атмосферы. По словам Шувалова, до 15 сентября в Москве ожидаются дожди.