Москвичей предупредили о высокой активности мошенников

https://static.news.ru/photo/a0481ef4-4d29-11eb-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники во всех сферах активизировались в период новогодних праздников, сообщили в московской полиции. Силовики советуют жителям города быть бдительными.

В период новогодних праздников, когда люди расслаблены и открыты для общения, большинство из них подвержено влиянию мошенников, чем и пользуются злоумышленники, — сообщили в МВД.

Там отметили, что преступники орудуют во всех сферах, в том числе продают билеты на мероприятия и бонусные карты, а также звонят и представляются сотрудниками банков. Москвичам следует не терять бдительности и с долей скептицизма относиться к различным выгодным предложениям.

Не торопитесь приобретать ту или иную вещь, почитайте отзывы, убедитесь, что собираетесь совершать покупку именно на официальном сайте, а не на одном из клонов — фишинговых сайтах, созданных мошенниками, — добавили полицейские.

В сообщении отмечается, что одно необдуманное решение может как испортить впечатление от праздника, так и лишить денег и имущества, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники в преддверии Нового года начали применять новый способ обмана граждан. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят россиянам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. Однако вместо привлекательного предложения клиенты, перейдя по ссылке, передают преступникам логин и пароль от личного кабинета.