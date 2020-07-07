Москвичей предупредили о смерче

https://static.news.ru/photo/39234298-c044-11ea-9f4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 7 июля в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют ливни с грозами, смерчи и град. Кроме того, этот день они признали самым жарким в июле.

К вечеру ливень, гроза, местами сильные, возможен локальный град, шквал, смерч. Будьте осторожны, — написал в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он также уточнил, что появление смерча более всего возможно на западе Московской области.

Как писал NEWS.ru, ранее синоптики пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха. Днем воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов. Ветер во вторник будет дуть с юга, при грозе достигая порывов до 12–17 м/с, в западной части Подмосковья прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. В связи с жарой и возможным ухудшением погодных условий в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. В Московской области столбики термометров могут подняться до 34 градусов, ночью опуститься до 13.