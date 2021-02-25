Москвичей предупредили о сильном тумане

https://static.news.ru/photo/d96ebd90-5e82-11eb-94de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный туман ожидается в Москве до 9:00 26 февраля. Видимость не будет превышать 500 метров, сообщили в Департаменте транспорта города.

В ближайшие 2 часа (от 23:30 25 февраля. — NEWS.ru) до 9 часов утра местами в Москве и Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

Водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Тем, кто будет за рулём, советуют проявить особую внимательность, избегать высоких скоростей и резких манёвров.

Ранее NEWS.ru писал, что жителей столичного региона и средней полосы России ожидает так называемая барическая пила — период резких колебаний атмосферного давления, сопровождаемых сильными перепадами температур. Такая погода может оказаться крайне опасной для метеозависимых граждан, а также для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонных к повышенному артериальному давлению, рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников. Кроме того, по его словам, есть риск для ухудшения самочувствия у страдающих метаболическим синдромом — это ожирение, сахарный диабет второго типа и ряд других заболеваний.