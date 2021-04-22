Москвичей предупредили о штормовом ветре и мощной грозе

https://static.news.ru/photo/2e17a908-a369-11eb-a4fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о надвигающихся угрозах. Так в пятницу, 23 апреля, в столице и по области ожидаются грозовой вал и штормовой ветер с порывами до 23 м/с, передаёт АГН «Москва».

По словам синоптиков, в четверг внутримассовые кучевые облака начнут перерастать в мощно-кучевые. Из-за этого местами могут пройти кратковременные дожди. В пятницу же холодный фронт позволит облакам вырасти до 9-10 километров в высоту.

С приближением холодного атмосферного фронта с запада, после полудня вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9–10 км — сформируется грозовой вал, — рассказали синоптики.

Интенсивные ливни и штормовой ветер начнутся во второй половине последнего для многих россиян рабочего дня перед чередой выходных. Местами ожидается первая весенняя гроза и шквалистое усиление ветра в порывах до 15–20 м/с, местами до 23 м/с.

Специалисты советуют озаботиться наличием зонта, если нужно покидать здания, а также стараться держаться подальше от шатких конструкций, так как они могут обрушиться. Не стоит также оставлять машины под деревьями и укрываться от дождя под их кронами.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал последние тёплые дни апреля в столице. По его словам, таковыми станут 22 и 23 апреля, а также последние числа месяца перед маем.