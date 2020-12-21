Москвичей предупредили о приближающихся снегопадах и метели

https://static.news.ru/photo/496b2be2-42d6-11eb-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон «Грета» принесёт в Москву снегопад и метели к конце следующей недели (21–27 декабря), рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что первая половина предстоящей недели будет пасмурной, сохранится высокая влажность. При этом существенных осадков не ожидается, а температура будет колебаться у нулевого показателя, передаёт РИА Новости.

Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами, — отметил он.

По его словам, снегопады начнутся вечером в среду (23 декабря) и будут идти со слабой интенсивностью в течение 1,5 суток. Однако в пятницу вечером (25 декабря) и в ночь на субботу над столицей пройдёт центр «ныряющей Греты», и погода резко испортится. Видимость может быть снижена до «молока», а на дорогах возникнут снежные заносы и перемёты, что приведёт к транспортному коллапсу.

Сугробы в столице вырастут вдвое — с 10 до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря, — отметил эксперт.

Воздух 25 декабря охладится до минус двух — минус пяти градусов, а днём позже температура понизится до минус четырёх — минус семи градусов. При этом порывы ветра достигнут 10–15 метров в секунду.

Несмотря на сложную погоду, наверняка большинство москвичей обрадуются такому снежному сценарию в канун Нового года, — заключил Тишковец.

Накануне Тишковец говорил, что весеннее потепление в 2021 году может начаться раньше положенного срока. Зима, по его словам, также будет теплее нормы — в январе в среднем на два градуса, а в феврале и марте — уже на три-четыре.

Ранее, как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что зима в России может стать гораздо короче, чем обычно, а весна — продолжительнее. Это связано с глобальным потеплением, пояснил он.