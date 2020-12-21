Москвичей предупредили о поддельных платёжках ЖКХ

https://static.news.ru/photo/7e004538-4383-11eb-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

В столице участились случаи рассылки поддельных единых платёжных документов (ЕПД) на электронную почту с требованием погасить задолженность. Переходя по ссылке и вводя реквизиты банковской карты, потребитель коммунальных услуг даёт доступ к своим деньгам для мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Убедитесь, что уведомление о задолженности прислала ваша управляющая организация, прежде чем совершать платёж, — предостерегли в департаменте ЖКХ.

Долговые ЕПД при этом приходят на электронную почту только тем москвичам, которые самостоятельно подписались на эту услугу на сайте mos.ru. В департаменте также рекомендуют внимательно изучать присланную платёжку и сравнить её с бумажной версией из почтового ящика.

Жителям столицы, которые столкнулись с подозрительным ЕПД, можно обратиться за помощью в управляющую организацию, адрес которой есть в самом документе, или в один из центров госуслуг «Мои документы». Кроме того, разобраться с ситуацией помогут и диспетчеры единой горячей линии: +7 (495) 777-77-77.

В ноябре правительство дало отрицательный отзыв на законопроект о создании единой квитанции за все услуги жилищно-коммунального хозяйства. Законопроект предполагал, что с появлением единого платёжного документа (ЕПД) россиянам будет проще оценивать свои расходы на ЖКУ, а властям — контролировать рост тарифов. Автор инициативы, первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, говорил, что единая платёжка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчёты более прозрачными.

Кроме того, россиянам могут начислить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг сразу за весь 2020 год. С апреля текущего года до января 2021-го введён мораторий на начисление пеней за неуплату коммунальных услуг, но чёткие правила его отмены в нормативных актах прописаны не были, сообщал NEWS.ru.