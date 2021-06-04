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Москвичей предупредили о летних дождях

08:12, 05 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со второй половины дня 6 июня в Москве прогнозируются летние дожди. Они будут кратковременными, но частыми, и идти будут несколько дней подряд. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнёт сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди,рассказал Вильфанд.

При этом глава Гидрометцентра отметил, что погода все ближайшие дни будет сохраняться по-летнему тёплой — днём до +26 градусов.

Ранее метеоролог рассказал, что к концу следующей недели воздух и вода в столичном регионе прогреются до летних температур и можно будет открыть купальный сезон. Ночные температуры составят 12–15 градусов тепла. Вильфанд также добавил, что летом в этом году в столичном регионе будет жарко.

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