Москвичей предупредили о летних дождях

https://static.news.ru/photo/7ce5de16-c5be-11eb-8d0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со второй половины дня 6 июня в Москве прогнозируются летние дожди. Они будут кратковременными, но частыми, и идти будут несколько дней подряд. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнёт сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди, — рассказал Вильфанд.

При этом глава Гидрометцентра отметил, что погода все ближайшие дни будет сохраняться по-летнему тёплой — днём до +26 градусов.

Ранее метеоролог рассказал, что к концу следующей недели воздух и вода в столичном регионе прогреются до летних температур и можно будет открыть купальный сезон. Ночные температуры составят 12–15 градусов тепла. Вильфанд также добавил, что летом в этом году в столичном регионе будет жарко.