Москвичам за голосование выдадут сертификаты на 10 млрд рублей

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Столичное управление МЧС распространило 11 июня экстренное предупреждение о дожде и ветре с порывами до 23 метров в секунду. Москвичам рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте и обходить шаткие конструкции.

11 июня в Москве с 12 до 22 часов ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра...