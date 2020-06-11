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Москвичам за голосование выдадут сертификаты на 10 млрд рублей

12:34, 11 июня 2020 50
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москвичам, принявшим участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, выдадут сертификаты, которыми можно будет до конца года оплатить товары и услуги. Общая сумма всех сертификатов составит 10 млрд рублей, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Через проект «Активный гражданин» будут предоставлены более 2 млн сертификатов, по которым можно оплатить товары и услуги. Сертификаты будут действовать исключительно на московских предприятиях потребительской сферы услуг, в ресторанах и на предприятиях торговли, — цитирует «Интерфакс» Немерюка.

По его словам, аналогичные акции действуют во многих странах и направлены на восстановление сферы услуг и торговли после пандемии. Немерюк подчеркнул, что получить сертификаты смогут только горожане, принявшие участие в голосовании.

Каждый, кто поучаствует электронно или придёт на избирательный участок, получит код, и будут разыграны баллы, которыми можно будет воспользоваться, — уточнил Немерюк.

Средства на эту программу выделит правительство Москвы.

Как писал NEWS.ru, в Улан-Удэ 1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, среди людей, отдавших свой голос, будет разыгрываться квартира в новом доме. Об этом сообщил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых. Чиновник также занимает пост председателя Бурятского машиностроительного союза, который и предоставит жилплощадь. Как сказал Белых, розыгрыш квартиры решили устроить, чтобы людям «энергичнее на участки шагалось». По словам директора завода, инициатива была принята с пониманием важности предстоящего события. Каждый проголосовавший станет участником викторины, в ходе которой будут разыграны ценные призы. Главный из них — квартира в новостройке, которую один из местных жителей получит обязательно.

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