Москвичам рассказали о погоде 21 августа

https://static.news.ru/photo/824eadd6-e371-11ea-a795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики прогнозируют в Москве 21 августа 2020 года облачную с прояснениями погоду.

Они отметили, что днём в московском регионе сохранится влияние антициклона. Однако осадков не будет.

Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21–23 градусов тепла, по области — до плюс 24 градусов <...> Относительная влажность воздуха около 45 процентов, — привели сообщение синоптиков в «Москва 24».

Синоптики предупредили, что днём может быть небольшой ветер. Атмосферное давление будет на уровне 751 миллиметра ртутного столба.

Ожидается тёплая и сухая погода, которая не отразится на метеозависимых людях. Показатели содержания кислорода в воздухе и влажности будут в норме.

Как писал NEWS.ru ранее, Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло на севере в европейской части России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в ряде регионов РФ установится погода выше климатической нормы на четыре – пять градусов, а в некоторых даже на шесть градусов.